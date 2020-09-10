На кейс-конференції "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020", яка відбудеться 1 жовтня у Києві, будуть представлені 40 актуальних кейсів від топових українських компаній. Ви дізнаєтеся про дієві HR-рішення, які підвищать ефективність вашого бізнесу.

Організатором кейс-конференції Премія HR-Україна 2020 "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020" виступає job-портал grc.ua. Захід відбудеться у режимі онлайн, розповідає PБК-УКРАЇНА. До теми: Майбутнє телерадіомовлення: 8 крутих інновацій в програмі IBC Учасники конференції: Credit Agricole Ukraine, УКРСИББАНК, Національний банк України, Альфа-Банк, ПУМБ, INTEGRITES;

1+1 media, StarLightMedia;

TEDIS Ukraine, Intellias, Genesis Parimatch Tech, SoftServe, DataArt, razom communications;

Золотий Вік, Eldorado;

Маріупольська міська рада;

Bayadera Group, VARUS, Domino's Pizza EPAM, Сільпо;

ArcelorMittal, Kernel, Укренерго та інші. Програма кейс-конференції передбачає обговорення у формі дискусії та виступи ТОП-менеджерів компаній і експертів з HR, які поділяться власним досвідом. Ви дізнаєтеся усю актуальну інформацію, що стосується ринку праці в Україні. Які теми обговорюватимуть? Як зробити співробітників компанії задоволеними й щасливими Підвищення привабливості галузі та престижу робітничих професій Як залучити талановиту молодь і допомогти їй реалізувати свій потенціал в Україні Трансформації корпоративної культури для досягнення бізнес-цілей Автоматизація HR-процесів і нарощування digital-skills співробітників Антикризовий HR в нових реаліях Створення сучасних систем навчання і розвитку персоналу Well-being проєкти Програми розвитку лідерів Побудова бренду роботодавця і HR-маркетинг в дії: Candidate experience & Employee experience Як створити умови волонтерського руху для розвитку талантів компанії