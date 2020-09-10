У Києві відбудеться масштабна HR-конференція: інновації, тренди та рішення
На кейс-конференції "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020", яка відбудеться 1 жовтня у Києві, будуть представлені 40 актуальних кейсів від топових українських компаній. Ви дізнаєтеся про дієві HR-рішення, які підвищать ефективність вашого бізнесу.
Організатором кейс-конференції Премія HR-Україна 2020 "Інновації, тренди та кращі HR-рішення 2020" виступає job-портал grc.ua. Захід відбудеться у режимі онлайн, розповідає PБК-УКРАЇНА.
До теми: Майбутнє телерадіомовлення: 8 крутих інновацій в програмі IBC
Учасники конференції:
- Credit Agricole Ukraine, УКРСИББАНК, Національний банк України, Альфа-Банк, ПУМБ, INTEGRITES;
- 1+1 media, StarLightMedia;
- TEDIS Ukraine, Intellias, Genesis Parimatch Tech, SoftServe, DataArt, razom communications;
- Золотий Вік, Eldorado;
- Маріупольська міська рада;
- Bayadera Group, VARUS, Domino's Pizza EPAM, Сільпо;
- ArcelorMittal, Kernel, Укренерго та інші.
Які теми обговорюватимуть?
- Як зробити співробітників компанії задоволеними й щасливими
- Підвищення привабливості галузі та престижу робітничих професій
- Як залучити талановиту молодь і допомогти їй реалізувати свій потенціал в Україні
- Трансформації корпоративної культури для досягнення бізнес-цілей
- Автоматизація HR-процесів і нарощування digital-skills співробітників
- Антикризовий HR в нових реаліях
- Створення сучасних систем навчання і розвитку персоналу
- Well-being проєкти
- Програми розвитку лідерів
- Побудова бренду роботодавця і HR-маркетинг в дії: Candidate experience & Employee experience
- Як створити умови волонтерського руху для розвитку талантів компанії