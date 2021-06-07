На сайте указано, что ElonOMeter предназначен для расчета разрушительного воздействия, нанесенного Маском и его твитами о криптовалюте.

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Этот миллиардер не может насытиться рыночными манипуляциями. Поэтому мы решили отслеживать и визуализировать влияние его твитов,

– подчеркнули там.

"На рынке криптовалют руководствуются эмоциями. Твиты Маска оказывают прямое мгновенное разрушительное воздействие на рынки, какими бы они ни были", – добавили в сообщении.

На сайте ElonOMeter собраны графики, которые подробно показывают, как подъемы и обвалы на рынке связаны с публикациями основателя SpaceX.

Обратите внимание! Недавно Маск вновь обвалил биткойн. Он опубликовал в твиттере шутку, проиллюстрировав его хэштегом #Bitcoin и смайликом разбитого сердца.

Для чего создали сайт

В то же время разработчики сайта объяснили, что они не выступают против Илона Маска. Мол, им напротив нравится его работа в SpaceX.

"Просто нужно осознать, насколько мы влиятельные как общество, чтобы такого не повторилось", – подытожили в сообщении.

Хакеры объявили Маску войну

Накануне хакерская группировка Anonymous пригрозила Маску. Его обвиняют в чрезмерном влиянии на криптовалюту через манипуляционные сообщения в твиттере.

Там добавили, что уже "устали от поведения и истерик" миллиардера. И также обвинили его в пренебрежении к обычным людям и инвестициям в криптовалюту.