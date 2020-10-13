Изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск известный своими амбициозными планами по колонизации Марса. Он уже даже размышляет, как может выглядеть флаг первых поселенцев.

Один из подходящих для этого вариантов американский миллиардер "нашел" на твиттер-странице фотографа Джона Крауса.

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6 октября тот зафиксировал запуск ракеты-носителя Falcon 9 на фоне Солнца. Тогда компания SpaceX вывела в космос очередную партию спутников Starlink.

Maybe this should be the flag of Mars — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020

"Возможно, это должен быть флаг Марса", – прокомментировал Маск.

Краус ответил, что такая идея ему нравится. И отредактировал фото, заменив звезду на "Красную планету".

Отметим, что пользователи соцсети в восторге от такого варианта. Они одобрительно отзываются о работе фотографа и даже предлагают свои изображения.

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