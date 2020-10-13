Маск предлагает: каким может быть флаг первой колонии на Марсе – фото
Изобретатель и основатель SpaceX Илон Маск известный своими амбициозными планами по колонизации Марса. Он уже даже размышляет, как может выглядеть флаг первых поселенцев.
Один из подходящих для этого вариантов американский миллиардер "нашел" на твиттер-странице фотографа Джона Крауса.
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6 октября тот зафиксировал запуск ракеты-носителя Falcon 9 на фоне Солнца. Тогда компания SpaceX вывела в космос очередную партию спутников Starlink.
"Возможно, это должен быть флаг Марса", – прокомментировал Маск.
Краус ответил, что такая идея ему нравится. И отредактировал фото, заменив звезду на "Красную планету".
Отметим, что пользователи соцсети в восторге от такого варианта. Они одобрительно отзываются о работе фотографа и даже предлагают свои изображения.
Колонизация Марса: самое важное
- Согласно замыслу Маска, Марс будут колонизировать в несколько этапов. Сначала туда отправится группа инженеров – чтобы построить базу.
- Впоследствии там должны появится и другие здания для будущих поселенцев. Миллиардер хочет построить на Марсе целый город.
- Ученые подсчитали, что для первой колонии будет достаточно 110 человек. Они смогут объявить независимое марсианское государство.
- Сам изобретатель считает, что не доживет до колонизации Марса. Однако ситуацию может изменить ускорения технологического прогресса.
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