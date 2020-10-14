Минобороны США в 2020 году объявило о создании оперативной группы по неопознанных воздушных явлениях. Гендиректор SpaceX Илон Маск уверен, что она не имеет никакого отношения к инопланетянам, которые якобы посещают Землю.

Об этом известный изобретатель написал, отвечая на твит американской телеведущей Марии Бартиромо, сообщает CNET.

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12 октября она опубликовала видео, в котором общается с Дональдом Трампом. Она спросила его, зачем Пентагон создал Специализированную группу по неизвестным воздушных явлениям и может ли это свидетельствовать о существовании НЛО.

Американский президент ответил, что ему "придется хорошо проверить эту информацию", а также "детально изучить этот вопрос".

"Люди хотят знать, посетил ли кто-то Землю. Маск и Джефф Безос – вы большие исследователи космоса на Земле, что думаете?", – написала Бартиромо.

I have seen no evidence of an advanced civilization visiting Earth. Fuzzy pics that are worse than a 7/11 security cam frame grab don’t count! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2020

Ответа Илона Маска не пришлось ждать долго. Вот что сказал американский миллиардер:

Я не видел никаких свидетельств о том, что развитые цивилизации посещали нашу планету. Нечеткие картинки, которые хуже, чем нечеткие кадры камеры наблюдения 7/11, не учитываются.

"Сегодня камер на Земле больше буквально на> 1000%, 10 лет назад, а четких снимков у нас все еще нет. Это то, о чем я говорю годами", – дописал он впоследствии.