Міноборони США у 2020 році оголосило про створення оперативної групи щодо невпізнаних повітряних явищ. Гендиректор SpaceX Ілон Маск переконаний, що вона не має жодного відношення до інопланетян, які нібито відвідують Землю.

Про це відомий винахідник написав, відповідаючи на твіт американської телеведучої Марії Бартіромо, повідомляє CNET.

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12 жовтня вона опублікувала відео, у якому спілкується з Дональдом Трампом. Вона запитала його, для чого Пентагон створив Спеціалізовану групу щодо невідомих повітряних явищ та чи може це свідчити про існування НЛО.

Американський президент відповів, що йому "доведеться добре перевірити цю інформацію", а також "детальніше вивчити це питання".

"Люди хочуть знати, чи відвідав хтось Землю. Ілон Маск та Джеф Безос – ви великі дослідники космосу на Землі, що думаєте", – написала Бартіромо.

I have seen no evidence of an advanced civilization visiting Earth. Fuzzy pics that are worse than a 7/11 security cam frame grab don’t count! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2020

Відповіді Ілона Маска не довелося чекати довго. Ось що відповів американський мільярдер:

Я не бачив жодних свідчень про те, що розвинуті цивілізації відвідували нашу планету. Нечіткі картинки, які гірші ніж нечіткі кадри камери спостереження 7/11, не враховуються.

"Сьогодні камер на Землі більше буквально на> 1000%, ніж 10 років тому, а чітких знімків у нас все ще немає. Це те, про що я кажу роками", – дописав він згодом.