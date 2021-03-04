В городе Майами, что в американском штате Флорида, открыли линейный парк Underline. Его особенность является расположение, а именно – под линией метрополитена.

Первую часть парка, которая называется Brickell Backyard, открыли в конце февраля 2021 года. Полностью завершить проект студия Field Operations намерена в течение 4 лет.

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Какой вид сейчас имеет парк

В общем парк будет простираться аж на 16 километров. Открытый в феврале участок – длиной в 1 километр. Он разделен на несколько зон, а именно:

River room. Там есть дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также выделено место для прогулок с собаками;

Там есть дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также выделено место для прогулок с собаками; Urban gym. В этой зоне можно сыграть в футбол и баскетбол на площадках, а также позаниматься на тренажерах.

В этой зоне можно сыграть в футбол и баскетбол на площадках, а также позаниматься на тренажерах. Promenade. Эта зона – для использования во время культурных и общественных событий. Для этого там соорудили сцену;

Эта зона – для использования во время культурных и общественных событий. Для этого там соорудили сцену; Oolite room. Там можно полюбоваться уникальными садами с бабочками. Сейчас обустроили уже 4 таких.