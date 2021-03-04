В американському Маямі відкрили парк під лінією метро: промовисті фото
У місті Маямі, що в американському штаті Флорида, відкрили лінійний парк Underline. Його особливість є розташування, а саме – під лінією метрополітену.
Джерело:designboom
Першу частину парку, яка називається Brickell Backyard, відкрили наприкінці лютого 2021 року. Повністю завершити проєкт студія Field Operations має намір впродовж 4 років.
Варте уваги Мексиканці роблять ложки, виделки та соломинки з кісточок авокадо: фото, відео
Який вигляд зараз має парк
Загалом парк простягатиметься аж на 16 кілометрів. Відкрита у лютому ділянка – завдовжки в 1 кілометр. Вона поділена на кілька зон, а саме:
- River room. Там є доріжки для пішоходів та велосипедистів, а також виділене місце для прогулянок із собаками;
- Urban gym. У цій зоні можна зіграти у футбол та баскетбол на майданчиках, а також позайматися на тренажерах.
- Promenade. Ця зона – для використання під час культурних та громадських подій. Для цього там спорудили сцену;
- Oolite room. Там можна помилуватися унікальними садами з метеликами. Наразі облаштували вже 4 таких.
Поділитися новиною