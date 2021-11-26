Курс предусматривает 15 обучающих видеороликов. Платформа доступна по ссылке.
Виртуальная реальность: украинский стартап получил грант в размере 310 тысяч долларов
Подробности
Студенты смогут получить необходимые навыки для написания грантовой заявки и реализации своей идеи. Каждому участнику обеспечена менторская поддержка на всех этапах разработки проекта. После прохождения обучения предусмотрен краткий тест для среза знаний. В заключение, проекты будут подавать на конкурс мини-грантов. Лучшие участники получат 15 000 гривен на реализацию своей мечты.
Кроме того, специалисты обещают представить методическое руководство, которое будет касаться:
- написания заявок;
- пошаговой логистики действий;
- общего проектного менеджмента;
- разработки проектов.
Разработчики также анонсировали запуск рекомендаций для органов местного самоуправления. Они будут направлены на усовершенствование финансовых политик в молодежной сфере с потенциальными изменениями к положениям действующих конкурсов.