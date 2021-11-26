Курс передбачає 15 навчальних відеороликів. Платформа доступна за посиланням.

Цікаво Віртуальна реальність: український стартап отримав грант у розмірі 310 тисяч доларів

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Студенти зможуть отримати потрібні навички для написання грантової заявки та реалізації своєї ідеї. Кожен учасник буде забезпечений менторською підтримкою на усіх етапах розробки проєкту. Після проходження навчання передбачено короткий тест для зрізу знань. Насамкінець, проєкти подаватимуть на конкурс мінігрантів. Найкращі учасники отримають 15 000 гривень на реалізацію своєї мрії.

Крім того, фахівці обіцяють представити методичний посібник, який стосуватиметься:

написання заявок;

покрокової логістики дій;

загального проєктного менеджменту;

розробки проєктів.

Розробники також анонсували запуск рекомендацій для органів місцевого самоврядування. Вони будуть спрямовані на вдосконалення фінансових політик у молодіжній сфері з потенційними змінами до положень чинних конкурсів.

Довідка: "Інноваційний банк ідей" – проєкт, що започаткували у межах вимірювання Індексу Благополуччя Молоді (ІБМ) у Львові 2019 року. Його запустила команда МолоДвіжЦентру за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні (UNFPA).