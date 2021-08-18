Решение призвано упростить процесс приобретения недвижимости с помощью современных технологий.
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Детали
Финансирование получили в рамках программы развития новых технологий и стартапов Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Отмечается, что команда прошла обучение в инкубаторе Unicorn Hub – он является частью программы Platformy startowe dla nowych pomysłów. В результате стартап получил equity free-финансирование. Объясняют, что в обмен на деньги стартап не должен отдавать долю в проекте.
О стартапе
VRpartments – это онлайн-риелтор, который расположен непосредственно в вашем смартфоне. Программа обеспечивает следующие возможности: выбрать и осмотреть квартиру, "прогуляться" по ней, а также – обустроить пространство с помощью виртуальной реальности.
Вы можете перемещаться в каждую комнату и ходить, как если бы вы действительно были там! Это похоже на чудо, но работает на мобильных телефонах, поэтому пользоваться им может каждый,
– отмечают разработчики.
Чтобы воспользоваться решением, необходимо загрузить мобильное приложение и применить картонные VR-очки.
Команда VRpartments
- Лиза Хлопко – автор идеи и соучредитель стартапа;
- Дмитрий Хлопко – CEO компании, который основал свой первый проект в возрасте 18 лет;
- Тарас Гопко – СTO проекта, который имеет опыт запуска IT-продуктов на рынке Польши;
- Игорь Яворский – Lead Architekt & 3D-designer.