Украинское предприятие "Тана" представило новую стратегию, в рамках которой наладит производство биоразлагаемых и огнеупорных полимеров. Проект собираются реализовать в ближайшие три года.

В разработке новой стратегии приняли участие консультанты консалтинговой компании "Роланд Бергер".

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Что известно

В течение 3 лет компания намерена наладить производство "зеленых" композитных материалов из элементов пшеницы, кукурузы и картофеля. Для этого закупят необходимое оборудование – экструдеры, которые измельчают сырье.

Такая инициатива является важным шагом на пути к выходу на новые рынки, ведь экологические материалы – мировой тренд.

Нам важно приобщиться к этому процессу, чтобы выйти на новые рынки, овладеть направлениями, которых до этого не было в компании, – сказал директор предприятия Сергей Войтюк.

Сейчас компания рассматривает возможность производства биопосуды и реализации композитного сырья действующим производителям. Эксперты подсчитали, что проект окупится за 2 года.

"Мы считаем, что изготовление биопосуды принесет большие прибыли, но требует с нашей стороны мощной стратегии продвижения. Если же производить биоматериал для существующих производителей, нам нужно будет убедить их в спросе на такой вид посуды", – подчеркнул Войтюк.

Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на Востоке Украины предоставляется проект USAID в рамках информационной кампании "Восток экономических возможностей".

Справка: Предприятие "Тана", базирующееся в Луганской области, основано в 1992 году. Компания является одним из ведущих производителей полимеров и композитных материалов в Украине для автомобилестроения, изготовления мебели и других отраслей промышленности. Главные приоритеты – честное и прозрачное ведение бизнеса, этические отношения с работниками, хорошо организованные производственные и аналитические процессы.