Японские строительные компании объединились для сокращения углеродного следа. Таким образом, они стремятся перейти от обычного бетона к более экологичным аналогам.

Автором инициативы выступила компания Тайсэй. Предложенное решение позволяет отказаться от цемента с высоким уровнем эмиссии CO2.

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В чем заключается метод

Разработчики предложили использовать новый экологичный материал, который содержит карбонат кальция. Это вещество получается путем связывания углекислого газа. Специалисты подсчитали, что один кубический метр "зеленого" бетона может удерживать 170 килограммов углекислого газа, который вызывает парниковый эффект.

В свою очередь, компания Кадзима уже применяет новейший бетон с двуокисью углерода для строительства дорог и мест для парковки автотранспорта. Следующий шаг – строительство зданий, поэтому компания изучает особенности материала и испытывает современный метод.

Важно! Недавно правительство Японии заявило, что страна намерена стать углеродно-нейтральной до 2050 года.