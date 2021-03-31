Українське підприємство "Тана" представило нову стратегію, в межах якої налагодить виробництво біорозкладних та вогнетривких полімерів. Проєкт збираються реалізувати у найближчі три роки.

У розробці нової стратегії взяли участь консультанти консалтингової компанії "Роланд Бергер".

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Що відомо

Впродовж 3 років компанія має намір налагодити виробництво "зелених" композитних матеріалів з елементів пшениці, кукурудзи та картоплі. Для цього закуплять необхідне обладнання – екструдери, які подрібнюють сировину.

Така ініціатива є важливим кроком на шляху до виходу на нові ринки, адже екологічні матеріали – світовий тренд.

Нам важливо долучитися до цього процесу, щоб вийти на нові ринки, опанувати напрямки, яких до цього не було у компанії, – сказав директор підприємства Сергій Войтюк.

Наразі компанія розглядає можливість виробництва біопосуду та реалізації композитної сировини чинним виробникам. Експерти підрахували, що проєкт окупиться за 2 роки.

"Ми вважаємо, що виготовлення біопосуду принесе більші прибутки, але потребує з нашого боку потужної стратегії просування. Якщо ж виготовляти біоматеріал для існуючих виробників, нам потрібно буде переконати їх у попиті на такий вид посуду", – підкреслив Войтюк.



Грантова та освітня допомога підприємцям на Сході України надається Проєктом USAID в рамках інформаційної кампанії "Схід економічних можливостей".

Довідка: Підприємство "Тана", що базується в Луганській області, засноване у 1992 році. Компанія є одним з провідних виробників полімерів та композитних матеріалів в Україні для автомобілебудування, виготовлення меблів та інших галузей промисловості. Головні пріоритети – чесне і прозоре ведення бізнесу, етичні стосунки з працівниками, добре організовані виробничі та аналітичні процеси.