На Луганщині виготовлятимуть біорозкладний посуд
Українське підприємство "Тана" представило нову стратегію, в межах якої налагодить виробництво біорозкладних та вогнетривких полімерів. Проєкт збираються реалізувати у найближчі три роки.
У розробці нової стратегії взяли участь консультанти консалтингової компанії "Роланд Бергер".
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Що відомо
Впродовж 3 років компанія має намір налагодити виробництво "зелених" композитних матеріалів з елементів пшениці, кукурудзи та картоплі. Для цього закуплять необхідне обладнання – екструдери, які подрібнюють сировину.
Така ініціатива є важливим кроком на шляху до виходу на нові ринки, адже екологічні матеріали – світовий тренд.
Нам важливо долучитися до цього процесу, щоб вийти на нові ринки, опанувати напрямки, яких до цього не було у компанії, – сказав директор підприємства Сергій Войтюк.
Наразі компанія розглядає можливість виробництва біопосуду та реалізації композитної сировини чинним виробникам. Експерти підрахували, що проєкт окупиться за 2 роки.
"Ми вважаємо, що виготовлення біопосуду принесе більші прибутки, але потребує з нашого боку потужної стратегії просування. Якщо ж виготовляти біоматеріал для існуючих виробників, нам потрібно буде переконати їх у попиті на такий вид посуду", – підкреслив Войтюк.
Грантова та освітня допомога підприємцям на Сході України надається Проєктом USAID в рамках інформаційної кампанії "Схід економічних можливостей".
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