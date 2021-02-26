В условиях пандемии COVID-19 социальное дистанцирование, обеспечение средств защиты и безопасности граждан – первостепенные задачи. Так, работники луцкого автозавода "Богдан" предложили решение, которое поможет предотвращать быстрое распространение вируса в пределах транспортного средства.

Специалисты запатентовали "Способ очистки и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств". Систему уже установили и тестируют в Луцке.

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Технология

Предложенный метод заключается в установлении в транспортных средствах бактерицидных облучателей двух типов. Новейшие устройства, 2 бактерицидные облучатели и 2 бактерицидные облучатели-рециркуляторы, установили в салоне троллейбуса "Богдан Т70117".

Облучатель-рециркулятор бактерицидный – это абсолютно безопасное устройство, которое может использоваться непрерывно во время движения троллейбуса, независимо от присутствия или отсутствия пассажиров в салоне.

Облучатель бактерицидный – это устройство, которое можно применять только при отсутствии людей в салоне, ведь оно предназначен для кварцевания салона прямыми ультрафиолетовыми лучами.

Оба устройства не требуют проветривания салона троллейбуса после применения.