В умовах пандемії COVID-19 соціальне дистанціювання, забезпечення засобів захисту та безпеки громадян – першочергові завдання. Так, працівники луцького автозаводу "Богдан" запропонували рішення, що допоможе запобігати швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу.

Фахівці запатентували "Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів". Систему вже встановили й тестують у Луцьку.

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Технологія

Запропонований метод полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Новітні пристрої, 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори, встановили у салоні тролейбуса "Богдан Т70117".

Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це абсолютно безпечний пристрій, який може використовуватися безперервно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні.

Опромінювач бактерицидний – це пристрій, який можна застосовувати лише за відсутності людей в салоні, адже він призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями.