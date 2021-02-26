Для протидії COVID-19: у Луцьку в тролейбусі встановили знезаражувальні системи
В умовах пандемії COVID-19 соціальне дистанціювання, забезпечення засобів захисту та безпеки громадян – першочергові завдання. Так, працівники луцького автозаводу "Богдан" запропонували рішення, що допоможе запобігати швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу.
Джерело:пресслужба "Богдан"
Фахівці запатентували "Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів". Систему вже встановили й тестують у Луцьку.
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Технологія
Запропонований метод полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів. Новітні пристрої, 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори, встановили у салоні тролейбуса "Богдан Т70117".
- Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це абсолютно безпечний пристрій, який може використовуватися безперервно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні.
- Опромінювач бактерицидний – це пристрій, який можна застосовувати лише за відсутності людей в салоні, адже він призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями.
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