В Киеве на автобусных маршрутах №24 и №55 запустили электробус. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Электробус белорусского производства курсирует без пассажиров. Главная цель испытаний – выявить, насколько эффективно работает электробус зимой в условиях низкой температуры воздуха.

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По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Густелева, столица постоянно обновляет подвижной состав общественного транспорта, ведь это является одним из приоритетов городской власти. Главным критерием при закупке является соотношение "цена – качество – комфорт".

Однако есть факторы, которые игнорировать сегодня уже невозможно. В частности, это касается экологического аспекта. Поэтому тестирование электробуса на маршруте общего пользования для нас является важным шагом,

– отметил заместитель председателя КГГА.

Важно! Сегодня речь идет только о тестировании, а не о закупке. Отмечают, что все закупки в городе происходят только по результатам открытых конкурсных торгов.

В Киеве тестируют электробус / Фото пресс-службы Киевской городской государственной администрации

В чем заключаются трудности

В КГГА подчеркивают, что, безусловно, электробусы являются экономичными и экологичными. Однако ценовой аспект – не менее важный вопрос. Так, стоимость такого электробуса составляет около 15 миллионов гривен, что более чем в два раза дороже дизельного автобуса с двигателем Евро-5.

"Кроме того, полноценное внедрение электробусов на маршруты общественного транспорта столицы неразрывно связано с созданием дорогостоящей инфраструктуры, которую надо строить "с нуля ". Это значительная нагрузка на городской бюджет", – подчеркнул Александр Густелев.

Заместитель КГГА подытожил, что Киев – город, который движется "в ногу со временем", поэтому в течение 2021-2023 годов в столице будут постепенно внедрять электробусы на маршруты КП "Киевпастранс".