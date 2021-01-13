Лучшие технологические компании для работы в 2021 году: рейтинг Glassdoor
Сайт Glassdoor, на котором публикуются анонимные отзывы о компаниях, обнародовал рейтинг лучших мест работы в 2021 году.
Предлагаем вашему вниманию 20 ведущих технологических компаний рейтинга. Первые позиции возглавляют крупные организации, малый и средний бизнес, рассказывает TechCrunch.
Примечательно: Самые быстрорастущие сайты 2020: список
Критерии оценки компаний на Glassdoor
Сотрудники оценивают компании по следующим критериям:
- карьерные возможности;
- зарплата и премии;
- культура и ценности;
- работа генерального директора;
- баланс между работой и личной жизнью.
Масштабные IT-компании США с лучшими условиями труда
- NVIDIA – #2, 4.5;
- HubSpot – #4, 4.5;
- Google – #6, 4.5;
- Microsoft – #9, 4.5;
- Facebook – #11, 4.4;
- LinkedIn – #13,4.4;
- DocuSign – #15, 4.4;
- KnowBe4 – #16, 4.4;
- Salesforce – #17, 4.4;
- RingCentral – #18, 4.4.
Лучшие технологические стартапы для работы
- Ike – #3, 4.9;
- Harness – #6, 4.9;
- Lendio – #8, 4.9;
- Jobot – #9, 4.9;
- Lower – #10, 4.9;
- Orchard – #16, 4.8;
- SimplrFlex – #17, 4.8;
- Flockjay – #21, 4.8;
- Wonolo – #24, 4.8;
- Thrasio – #27, 4.8.
Поделиться новостью
Выбор редакции