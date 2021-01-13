Найкращі технологічні компанії для роботи у 2021 році: рейтинг Glassdor
Сайт Glassdoor, на якому публікуються анонімні відгуки про компанії, оприлюднив рейтинг кращих місць роботи у 2021 році.
Пропонуємо до вашої уваги 20 провідних технологічних компаній рейтингу. Перші позиції очолюють великі організації, малий та середній бізнес, розповідає TechCrunch.
Варте уваги: Найбільш швидкозростаючі сайти 2020 року: список
Критерії оцінки компаній на Glassdoor
Співробітники оцінюють компанії за такими критеріями:
- кар'єрні можливості;
- зарплата та премії;
- культура і цінності;
- робота генерального директора;
- баланс між роботою та особистим життям.
Масштабні IT-компанії США з найкращими умовами праці
- Найкращі технологічні стартапи для роботиNVIDIA – #2, 4.5;
- HubSpot – #4, 4.5;
- Google – #6, 4.5;
- Microsoft – #9, 4.5;
- Facebook – #11, 4.4;
- LinkedIn – #13,4.4;
- DocuSign – #15, 4.4;
- KnowBe4 – #16, 4.4;
- Salesforce – #17, 4.4;
- RingCentral – #18, 4.4.
Найкращі технологічні стартапи для роботи
- Ike – #3, 4.9;
- Harness – #6, 4.9;
- Lendio – #8, 4.9;
- Jobot – #9, 4.9;
- Lower – #10, 4.9;
- Orchard – #16, 4.8;
- SimplrFlex – #17, 4.8;
- Flockjay – #21, 4.8;
- Wonolo – #24, 4.8;
- Thrasio – #27, 4.8.
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Інновації та цифровізація – пріоритетні напрямки розвитку для ДТЕК на найближчі 10 років25 грудня 2020 , 19:15
-
Dove випустила серію багаторазових дезодорантів: служитимуть роками – фото9 січня , 22:20
-
Українець потрапив до списку найкращих цифрових митців світу: вражаючі фото робіт8 січня , 22:08