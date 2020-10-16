Пожарная служба Лос-Анджелеса протестовала первый робототехнический вездеход Thermite RS3. Дистанционно управляемый робот способен накачивать тысячи литров воды в минуту. Профессиональные навыки и эффективность работы нового члена команды проверили в первый же "день службы".

Thermite RS3 изготавливается робототехнической фирмой Textron: Howe & Howe Technologies, что базируется в штате Мэн. Разработка американцев – это 1600-килограммовый промышленный робот грузоподъемностью 3500 фунтов, что способен двигаться со скоростью 12,9 км/чаc, сообщает LAFD.

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Первый в США пожарный робот Thermite RS3LAFD и пожарная служба Лос-Анджелеса / LAFD

Как это работает?

Работа приводит в действие 36-сильный дизельный двигатель и обеспечивает 20 часов работы на каждом танке. При этом лезвие плуга прикреплено спереди, если потребуется устранить препятствия на пути.

Устройство имеет шланг, который простирается на 91 метр горизонтально или на 45 метров вертикально. Thermite RS3 призван обезвреживать пламя с помощью специальной насадки, которая позволяет пропускать 9500 л воды в минуту. Операторы управляют роботом удаленно с помощью контроллера, который передает HD видеопоток.

Примечательно, что робот проявил себя в тот же день, когда состоялась официальная презентация. Thermite RS3 помог ликвидировать пожар в коммерческом здании. В необходимые точки работа перевозят в специальном трейлере, а члены пожарной части уже научились с ним обращаться.

Департамент отмечает, что робот не будет пригодным для любых задач, но надеется применить его для ликвидации пожаров в топливных цистернах, в крупных коммерческих зданиях, на строительных площадках, для спасения животных и тому подобное.