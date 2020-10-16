Пожежна служба Лос-Анджелеса протестувала перший робототехнічний всюдихід Thermite RS3. Дистанційно керований робот здатний накачувати тисячі літрів води на хвилину. Професійні навички та ефективність роботи нового члена команди перевірили у перший же "день служби".

Thermite RS3 виготовляється робототехнічною фірмою Textron: Howe & Howe Technologies, що базується в штаті Мен. Розробка американців – це 1600-кілограмовий промисловий робот вантажопідйомністю 3500 фунтів, здатний рухатись зі швидкістю 12,9 км/год, повідомляє LAFD.

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Перший в США пожежний робот Thermite RS3LAFD і пожежна служба Лос-Анджелеса / LAFD

Як це працює?

Робота призводить до дії 36-сильний дизельний двигун і забезпечує 20 годин роботи на кожному танку. При цьому лезо плуга прикріплене попереду, якщо потрібно буде усунути перешкоди на шляху.

Пристрій має шланг, який простягається на 91 метр горизонтально або на 45 метрів вертикально. Thermite RS3 покликаний знешкоджувати полум’я за допомогою спеціальної насадки, яка дозволяє пропускати 9500 л води на хвилину. Оператори керують роботом віддалено за допомогою контролера, який передає HD відеопотік.

Примітно, що робот проявив себе того ж дня, коли відбулася офіційна презентація. Thermite RS3 допоміг ліквідувати пожежу в комерційній будівлі. У необхідні точки робота перевозять у спеціальному трейлері, а члени пожежної частини вже навчилися з ним поводитися.

Департамент зазначає, що робот не буде придатним для будь-яких завдань, але сподівається застосувати його для ліквідації пожеж в паливних цистернах, у великих комерційних будівлях, на будівельних майданчиках, задля порятунку тварин тощо.