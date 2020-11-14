Сегодня для большинства людей коммуникация в Zoom – обыденное дело. L’Oreal Paris решила ответить на запрос потребителей, в особенности девушек из поколения Z, которым не хватает средств самовыражения во время видеозвонков, сообщает L’Oreal Paris.

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L’Oreal выпустила виртуальную косметику / Фото L’Oreal

Signature Faces разработали: IT-компания Midiface, креативное агентство Virtue, визажисты и 3D-художники. Макияж "работает" на базе приложения Snap Camera. Отмечают, что оно интегрируется с Zoom, Skype, Twitch, Instagram, Snapchat, Google Duo и Google Hangouts.