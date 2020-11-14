Компания L’Oreal Paris, которая входит в топ-3 крупнейших косметических брендов мира, выпустила инновационную линейку Signature Faces. Она представлена в виде десяти AR-фильтров.
L’Oreal выпустила виртуальную косметику / Фото L’Oreal
Мы решили сделать цифровую косметичку, что позволила бы девушкам создать такой образ в социальных сетях, на который они никогда не решились бы в реальной жизни, – отметил креативный директор Virtue Паскаль Роттевиль.
L’Oreal выпустила виртуальную косметику: смотрите видео