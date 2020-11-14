Сьогодні для більшості людей комунікація в Zoom – буденна справа. L'Oreal Paris вирішила відповісти на запит споживачів, зокремадівчатпокоління Z, яким не вистачає засобів самовираження під час відеодзвінків, повідомляє L'Oreal Paris. Примітно: Перші в світі: створили надміцні кросівки, придатні до переробки – вражаючі фото L'Oreal випустила віртуальну косметику / Фото L'Oreal Signature Faces розробили:IT-компанія Midiface, креативне агентство Virtue, візажисти та 3D-художники. Макіяж "працює" на базі програми Snap Camera. Відзначають, що воно інтегрується з Zoom,Instagram, Snapchat, Skype, Twitch, Google Duo і Google Hangouts. Автори вважають, що кожна людина має неповторну природну красу. Однак, у світі, де постійно працює камера, мати бажання "пограти" з фільтрами – абсолютно нормально. Їх мета – представити принципово новий досвід сучасного макіяжу. L'Oreal випустила віртуальну косметику / Фото L'Oreal Ми вирішили створитицифрову косметичку, щодозволила б дівчатам спробуватитакий образ в соціальних мережах, на який вони ніколи не наважилисябуреальному житті, – зазначив креативний директор Virtue Паскаль Роттевіль. L'Oreal випустила віртуальну косметику: дивіться відео