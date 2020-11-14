Сьогодні для більшості людей комунікація в Zoom – буденна справа. L'Oreal Paris вирішила відповісти на запит споживачів, зокрема дівчат покоління Z, яким не вистачає засобів самовираження під час відеодзвінків, повідомляє L'Oreal Paris.

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L'Oreal випустила віртуальну косметику / Фото L'Oreal

Signature Faces розробили: IT-компанія Midiface, креативне агентство Virtue, візажисти та 3D-художники. Макіяж "працює" на базі програми Snap Camera. Відзначають, що воно інтегрується з Zoom, Instagram, Snapchat, Skype, Twitch, Google Duo і Google Hangouts.

Автори вважають, що кожна людина має неповторну природну красу. Однак, у світі, де постійно працює камера, мати бажання "пограти" з фільтрами – абсолютно нормально. Їх мета – представити принципово новий досвід сучасного макіяжу.