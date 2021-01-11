Компания LTG Cargo будет предлагать аренду подвижного состава, экспедирование и другие услуги по перевозке грузов.

Компания открыла представительство в Украине с целью реализации стратегии международного развития, расширения спектра деятельности и повышения конкурентоспособности. Кроме того, компания планирует содействовать развитию железной дороги в Украине, где объем перевезенных грузов является одним из крупнейших в регионе, пишет ЦТС.

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LTG Cargo Грузовая компания крупнейшей железнодорожной организации в Балтийских странах – Lietuvos Geležinkeliai (LTG).

Деятельность

LTG Cargo Ukraine планирует развивать свою деятельность постепенно. Сначала компания будет предлагать аренду подвижного состава, экспедирование и другие услуги по перевозке грузов.

Предлагая современные и надежные услуги грузовых перевозок по железной дороге, мы можем стать связующим звеном между литовскими и украинскими предприятиями и, таким образом, способствовать экономическому сотрудничеству между странами,

– отметил генеральный директор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

Цель

Главная цель – стать перевозчиком международных грузов в Украине, где ежегодные объемы железнодорожных грузовых перевозок составляют около 300 миллионов тонн. Это в 6 раз больше, чем в Литве.