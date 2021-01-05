Новые трамваи для "Киевпастранса" приобретут за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Ожидаемая цена закупки составляет 24,893 миллиона евро, сообщает ЦТС.

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Тендер

Тендер на закупку трамвайных вагонов объявили 6 сентября 2019 года. Представители компании "Татра-Юг" отмечают, что за указанный бюджет тендера они предложили предприятию 20 единиц новых низкопольных вагонов. В свою очередь другие участники торгов, консорциумы "Электронтранс" и "Белкоммунмаш", сделали следующее предложение – 14 и 10 единиц трамвайных вагонов соответственно.

Сейчас подписания контракта временно остановлено, ведь один из участников тендера подал жалобу. В компании надеются, что в 2021 году соглашение удастся подписать, а сотрудничество будет успешным.

Кроме того, победитель тендера должен взять на себя введение техники в эксплуатацию, обеспечить гарантийную деятельность и предоставить сопутствующие товары и услуги, в том числе комплект обязательных запасных частей, расходных материалов и техническую документацию.