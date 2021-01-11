Компанія LTG Cargo пропонуватиме оренду рухомого складу, експедування та інші послуги з перевезення вантажів.

Компанія відкрилася в Україні з метою реалізації стратегії міжнародного розвитку, розширення спектру діяльності та підвищення конкурентоспроможності. Крім того, компанія планує сприяти розвитку залізниці в Україні, де обсяг перевезених вантажів є одним з найбільших в регіоні, пише ЦТС.

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LTG Cargo Вантажна компанія найбільшої залізничної організації в Балтійських країнах – Lietuvos Geležinkeliai (LTG).

Діяльність

LTG Cargo Ukraine планує розвивати свою діяльність поступово. Спершу компанія буде пропонуватиме оренду рухомого складу, експедування та інші послуги з перевезення вантажів.

Пропонуючи сучасні та надійні послуги вантажних перевезень по залізниці, ми можемо стати сполучною ланкою між литовськими й українськими підприємствами й, таким чином, сприяти економічному співробітництву між країнами,

– зазначив генеральний директор LTG Cargo Егідіюс Лазаускас.

Ціль

Головна мета – стати перевізником міжнародних вантажів в Україні, де щорічні обсяги залізничних вантажних перевезень сягають близько 300 мільйонів тонн. Це в 6 разів більше, ніж в Литві.