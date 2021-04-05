Компания LinkedIn отправила львиную долю своих сотрудников в оплачиваемый отпуск продолжительностью одна неделя. Главная цель – помочь членам команды избежать выгорания в условиях удаленной работы.

Об этом рассказала директор по персоналу LinkedIn Теуила Хенсон в интервью CNN.

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Общее количество сотрудников компании составляет примерно 15,9 тысячи. Так, с 5 апреля руководство предоставило отпуск большей части работников, другие смогут воспользоваться такой возможностью несколько позднее.

LinkedIn внедряет такое решение с целью защиты сотрудников от лишнего стресса после возвращения к работе. По результатам опроса, работники были полны энергии и работали эффективнее именно после отдыха на праздники.

Мы слышали, что люди чувствовали себя энергичными, у них появилась возможность выходить на улицу, читать книги, смотреть вебинары и фильмы. Мы подумали, что имеет смысл предоставить им еще одну оплачиваемую неделю отпуска не только для того, чтобы уберечь их от эмоционального выгорания и дать возможность позаботиться о себе, но и чтобы отблагодарить,

– отметила директор по персоналу LinkedIn Теуила Хенсон.

По убеждению Хенсон, самое ценное, что компания может дать своим людям прямо сейчас, – это время для всех и каждого, чтобы уйти в отпуск.

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