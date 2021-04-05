Компанія LinkedIn відправила левову частку своїх співробітників в оплачувану відпустку тривалістю один тиждень. Головна мета – допомогти членам команди уникнути вигоряння в умовах віддаленої роботи.

Про це розповіла директор з персоналу LinkedIn Теуіла Хенсон в інтерв'ю CNN.

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Загальна кількість співробітників компанії становить приблизно 15,9 тисячі. Так, з 5 квітня керівництво надало відпустку більшій частині працівників, інші зможуть скористатися такою можливістю дещо пізніше.

LinkedIn впроваджує таке рішення з метою захисту співробітників від зайвого стресу після повернення до роботи. За результатами опитування, працівники були сповнені енергії та працювали ефективніше саме після відпочинку на свята.

Ми чули, що люди відчували себе енергійними, у них з'явилася можливість виходити на вулицю, читати книги, дивитися вебінари й фільми. Ми подумали, що має сенс надати їм ще один оплачуваний тиждень відпустки не тільки для того, щоб уберегти їх від емоційного вигоряння і дати можливість подбати про себе, а й щоб віддячити,

– зазначили директор з персоналу LinkedIn Теуіла Хенсон.

На переконання Хенсон, найцінніше, що компанія може дати своїм людям прямо зараз, – це час для всіх та кожного, щоб піти у відпустку.

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