Компания AMSL Aero из Австралии показала прототип автономного беспилотника Vertiia. Его намерены эксплуатировать, в частности, как карету скорой помощи.

Это – совместная разработка Университета Сиднея и специалистов по сенсорной интеграции компании Mission Systems, сообщает New Atlas.

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Беспилотник Vertiia сможет развивать скорость до 300 километров в час. Без подзарядки он будет преодолевать до 800 километров на водороде или до 255 километров на электрическом двигателе.

Такая летающая скорая оснащена 8 пропеллерами, благодаря им аппарат имеет возможность слетать и осуществлять посадку в вертикальном положении.

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В течение определенного времени летательным аппаратом будет руководить пилот – ведь на автономное передвижение в воздухе нужно получить соответствующее разрешение от местного регулятора.

В компании AMSL Aero выразили надежду, что увидеть Vertiia как автономную летающую скорую помощь можно будет уже в 2023 году.