Работает на электричестве: летающий автомобиль испытали в Турции – фото

Турецкая военная компания Baykar Makina разработала прототип летающего электромобиля. Сейчас модель является экспериментальной, инженеры продолжают работать над ее совершенствованием.

Подробности о разработке рассказал Халук Байрактар, генеральный директор Baykar Makina. Эта компания также известна беспилотниками Bayraktar TB2 и Akıncı.

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Экспериментальная модель получила название Cezeri ( "Джезери") – в честь одного из разработчиков автоматической техники в Турции.

Что говорят в Baykar Makina

Управление инновационной машиной осуществляется с помощью автоматической системы с использованием искусственного интеллекта.

Байрактар ​​подчеркнул, что "Джезери" является одной из первых моделей летучих авто, работающих на электричестве. Сейчас компания продолжает совершенствовать свою разработку. Ведь промежуточные показатели свидетельствуют о том, что пока батареи хватит только на 30 минут.

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Безопасность – прежде всего

Предприниматель подчеркнул, что главный приоритет при разработке "Джезери" – это безопасное передвижение. Именно поэтому транспорт оборудуют рядом контроль-систем и уделяют этому вопросу много времени.

Впервые "Джезери" поднялся над землей в сентябре 2020 года. Разработчики надеются, что такие летучие авто поступят в продажу еще до конца 2030-х.