Подробиці про розробку розповів Халюк Байрактар, генеральний директор Baykar Makina. Ця компанія також відома безпілотниками Bayraktar TB2 та Akıncı.

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Експериментальна модель отримала назву Cezeri ("Джезері") – на честь одного з розробників автоматичної техніки у Туреччині.

Зверніть увагу! Управління інноваційною машиною здійснюється за допомогою автоматичної системи з використанням штучного інтелекту.

Що кажуть у Baykar Makina

Байрактар наголосив, що "Джезері" є однією з перших моделей летючих авто, які працюють на електриці. Наразі компанія продовжує вдосконалювати свою розробку. Адже проміжні показники свідчать про те, що поки що батареї вистачить лише на 30 хвилин.

У Туреччині випробували летючий автомобіль / Фото "Дом"

Безпека – понад усе

Підприємець наголосив, що головний пріоритет при розробці "Джезері" – це безпечне пересування. Саме тому транспорт обладнали низкою контроль-систем й приділяють цьому питанню багато часу.

Цікаво! Вперше "Джезері" піднявся над землею у вересні 2020 року. Розробники сподіваються, що такі летючі авто надійдуть у продаж ще до кінця 2030-х.