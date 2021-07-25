Подробиці про розробку розповів Халюк Байрактар, генеральний директор Baykar Makina. Ця компанія також відома безпілотниками Bayraktar TB2 та Akıncı.
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Експериментальна модель отримала назву Cezeri ("Джезері") – на честь одного з розробників автоматичної техніки у Туреччині.
Що кажуть у Baykar Makina
Байрактар наголосив, що "Джезері" є однією з перших моделей летючих авто, які працюють на електриці. Наразі компанія продовжує вдосконалювати свою розробку. Адже проміжні показники свідчать про те, що поки що батареї вистачить лише на 30 хвилин.
У Туреччині випробували летючий автомобіль / Фото "Дом"
Безпека – понад усе
Підприємець наголосив, що головний пріоритет при розробці "Джезері" – це безпечне пересування. Саме тому транспорт обладнали низкою контроль-систем й приділяють цьому питанню багато часу.