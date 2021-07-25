Подробности о разработке рассказал Халук Байрактар, генеральный директор Baykar Makina. Эта компания также известна беспилотниками Bayraktar TB2 и Akıncı.
Ранее Летающее авто AirCar выполнило первый в истории междугородный рейс: увлекательное видео
Экспериментальная модель получила название Cezeri ( "Джезери") – в честь одного из разработчиков автоматической техники в Турции.
Что говорят в Baykar Makina
Байрактар подчеркнул, что "Джезери" является одной из первых моделей летучих авто, работающих на электричестве. Сейчас компания продолжает совершенствовать свою разработку. Ведь промежуточные показатели свидетельствуют о том, что пока батареи хватит только на 30 минут.
В Турции испытали летающий автомобиль / Фото "Дом"
Безопасность – прежде всего
Предприниматель подчеркнул, что главный приоритет при разработке "Джезери" – это безопасное передвижение. Именно поэтому транспорт оборудуют рядом контроль-систем и уделяют этому вопросу много времени.