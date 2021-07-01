Утром 28 июня он приехал к взлетной полосе международного аэропорта в Нитре. После этого автомобиль взлетел и в 6:00 успешно приземлился в аерпорорту Братиславы.

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Кляйн 32 года шел к этой цели

Тогда Кляйн на этом же авто, которое на земле подобно обычного спорткара, уехал в центр города – выпить кофе. Так он совершил свою многолетнюю мечту.

Словацкий инженер начал работу над проектом летающего автомобиля еще в начале 1990-х. Теперь этот утопический для многих замысел становится реальностью.

Междугородный полет AirCar: смотрите видео​

Впечатления от перелета

После посадки в Братиславе Кляйн рассказал, что рейс был очень комфортным. Мол, погода была замечательной, а все механизмы работали слаженно. Он отметил, что преимуществом AirCar является то, что авто никогда не застрянет в пробках. Мужчина преодолел 80 километров за около 30 минут, в то время авто на трассе это расстояние в часы пик преодолевают часами.

Этим рейсом мы хотели продемонстрировать возможности этого экспериментального прототипа. А также доказать, что эта идея вообще реалистичной,

–- сказал инженер.

Отметим, что теперь транспортное средство пройдет обязательную проверку. После первого тестового полета в аэропорту "Пьештяни" в 2020 году это была первая публичная презентация AirCar.

Обратите внимание! Недостатком AirCar является то, что авто не поддерживает вертикальных взлета и посадки. Кроме этого, прототип использует бензиновые, а не современные электрические двигатели.