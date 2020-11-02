Автомобиль Liberty, розробений голландской компанией Pal-V, получил разрешение на передвижение по дорогам ЕС. Разработчики называют его первым в мире серийным летающим авто.

Соответствующее разрешение пока что для одного автомобиля предоставило Управление транспортных средств Нидерландов, сообщает издание New Atlas.

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Liberty еще не может легально подниматься в воздух – для этого нужен специальный авиационный сертификат. Чтобы его получить, нужно провести 150 часов летных испытаний.

Справка. Pal-V начала оформлять этот документ в 2015 году и рассчитывает получить сертификат в 2022-м. После этого компания сможет поставлять свою разработку клиентам.

Предварительный заказ на авто уже оформили 30 покупателей. В будущем им понадобятся не только водительские права, но и соответствующая лицензия. Вероятно, что некоторые покупатели уже проводят летную подготовку с компанией.

Как авто Liberty выглядит снаружи и внутри: фото Pal-V

Характеристики и цена Liberty

Liberty является трехколесным автомобилем. Он разгоняется до 160 – 180 километров в час и без дозаправки может преодолеть примерно 1 300 километров. Дальность его полета достигает 400 – 500 километров.

Чтобы машина поднялась в воздух, нужна полоса длиной от 180 до 330 метров, посадить ее можно на 30-метровую площадку. Переход между дорожным и воздушным режимом занимает от 5 до 10 минут.

Летающий автомобиль Liberty отправляется в путь: видео PAL-V​

Авто рассчитано на перевозку водителя-пилота и пассажира, оно оснащено двумя бензиновыми двигателями. Лимитированная версия Liberty стоит 499 000 долларов. Зато спортивная версия – на 200 000 долларов дешевле.