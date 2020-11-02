Автомобіль Liberty, розробений голландською компанією Pal-V, отримав дозвіл на пересування дорогами ЄС. Розробники називають його першим у світі серійним літаючим авто.

Відповідний дозвіл поки що для одного автомобіля надало Управління транспортних засобів Нідерландів, повідомляє видання New Atlas.

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Liberty ще не може легально підійматися у повітря – для цього потрібний спеціальний авіаційний сертифікат. Аби його отримати, потрібно провести 150 годин льотних випробувань.

Довідка. Pal-V почала оформляти цей документ ще у 2015 році та розраховує отримати сертифікат у 2022-му. Після цього компанія зможе постачати свою розробку клієнтам.

Попереднє замовлення на авто вже оформили 30 покупців. У мабутньому їм знадобляться не лише водійські права, а й відповідна ліцензія. Ймовірно, що деякі покупці уже проводять льотну підготовку з компанією.

Як авто Liberty виглядає ззовні та всередині: фото Pal-V

Характеристики та ціна Liberty

Liberty є триколісним автомобілем. Він розганяється до 160 – 180 кілометрів на годину та без дозаправки може подолати приблизно 1 300 кілометрів. Дальність його польоту сягає 400 – 500 кілометрів.

Аби машина піднялася у повітря, потрібна смуга довжиною від 180 до 330 метрів, посадити її можна на 30-метровий майданчик. Перехід між дорожнім та повітряним режимом займає від 5 до 10 хвилин.

Літаючий автомобіль Liberty вирушає в дорогу: відео PAL-V

Авто розраховане на перевезення водія-пілота та пасажира, воно оснащене двома бензиновими двигунами. Лімітована версія Liberty коштує 499 тисяч доларів. Натомість спортивна версія – на 200 тисяч доларів дешевша.