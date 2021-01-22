Французы создают летающее авто для гонок: как будет выглядеть – видео
Французская компания MACA создает Carcopter – летающее авто с вертикальным взлетом. Одной из особенностей транспорта является то, что он будет работать на водороде.
Амбициозные планы стартапа предусматривают создание авто для гонок с тонким корпусом. Сейчас оно – все еще на ранней стадии разработки, об этом пишет New Atlas.
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5-метровый автомобиль может развивать скорость до 246 километров в час. Он оборудован 6 электрическими двигателями, мощность каждого из них достигает по 35 кВт.
По предварительным прогнозам, тестовые полеты Carcopter проведут еще до конца 2021 года. А уже в конце 2022 года компания надеется получить разрешение на полеты от профильного регулятора.
Французская компания разрабатывает Carcopter: тизер от MACA
Французы выбрали водородную топливную систему вместо полностью аккумуляторно-электрического привода. Все это для того, чтобы оптимизировать запас хода, при этом обеспечивая нулевые выбросы в атмосферу.
Коротко о компании
- MACA основали пилот-истребитель Тьерри де Буасвилье и исполнительный директор Airbus Helicopters Майкл Кроллак.
- Команду собирали в течение последних нескольких лет.
- Официально стартап начал свою работу в 2020 году перед участием в виртуальной выставке CES.
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