Французская компания MACA создает Carcopter – летающее авто с вертикальным взлетом. Одной из особенностей транспорта является то, что он будет работать на водороде.

Амбициозные планы стартапа предусматривают создание авто для гонок с тонким корпусом. Сейчас оно – все еще на ранней стадии разработки, об этом пишет New Atlas.

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5-метровый автомобиль может развивать скорость до 246 километров в час. Он оборудован 6 электрическими двигателями, мощность каждого из них достигает по 35 кВт.

Справка. В компании MACA заметили, что летающее авто будет весить не более 600 килограммов. Оно будет назначаться только для одного человека – пилота.

По предварительным прогнозам, тестовые полеты Carcopter проведут еще до конца 2021 года. А уже в конце 2022 года компания надеется получить разрешение на полеты от профильного регулятора.

Французская компания разрабатывает Carcopter: тизер от MACA​



Французы выбрали водородную топливную систему вместо полностью аккумуляторно-электрического привода. Все это для того, чтобы оптимизировать запас хода, при этом обеспечивая нулевые выбросы в атмосферу.

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