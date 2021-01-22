Французи створюють літаюче авто для гонок: який матиме вигляд – відео
Французька компанія MACA створює Carcopter – літаюче авто із вертикальним зльотом. Однією з особливостей транспорту буде те, що працюватиме він на водні.
Наразі авто – все ще на ранній стадії розробки. Амбітні плани стартапу передбачають створення авто для перегонів з тонким корпусом, про це пише New Atlas.
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5-метровий автомобіль може розвивати швидкість до 246 кілометрів на годину. Він обладнаний 6 електричними двигунами, потужність кожного з них сягає по 35 кВт.
За попередніми прогнозами, тестові польоти Carcopter проведуть ще до кінця 2021 року. А вже наприкінці 2022 року компанія сподівається отримати дозвіл на польоти від профільного регулятора.
Французька компанія розробляє Carcopter: тизер від MACA
Французи обрали водневу паливну систему замість повністю акумуляторно-електричного приводу. Все це для того, аби оптимізувати запас ходу, при цьому забезпечуючи нульові викиди в атмосферу.
Коротко про компанію
- MACA заснували пілот-винищувач Тьєррі де Буасвільє та виконавчий директор Airbus Helicopters Майкл Кроллак.
- Команду збирали протягом останніх кількох років.
- Офіційно стартап почав свою роботу у 2020 році перед участю у віртуальній виставці CES.
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