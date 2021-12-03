Небоскреб спроектирован австралийской компанией Fender Katsalidis. Общая стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда долларов. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2022 года.

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Так, башня занимает уверенную вторую позицию в рейтинге самых высоких небоскребов мира. Сооружение опередило Шанхайскую башню (632 метра), однако уступило легендарной Бурдж Халифа (828 метров).

Небоскреб Merdeka 118 / Фото Fender Katsalidis

Что еще известно о Merdeka 118

имеет узорчатый стеклянный фасад, вдохновленный малайзийским искусством и ремеслами;

внутренняя площадь башни составляет примерно 288 тысяч квадратных метров;

предусмотрены офисные помещения, гостиница Park Hyatt, торговый центр, смотровая площадка и элитные апартаменты.

"Мы невероятно гордимся тем, что внесли свой вклад в создание этого здания и множества общественных объектов, которые обогащают одно из наиболее значимых в культурном аспекте мест в Малайзии", – отметил Карл Фендер, партнер-основатель Fender Katsalidis.