Проект реализовала студия Open Architecture. Объект расположен в двух часах от Пекина.
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Что известно о здании
Chapel of Sound – единственное в своем роде пространство для музыкальных выступлений, появившееся рядом с руинами Великой Китайской стены времен династии Мин.
Площадь концертного зала составляет 790 квадратных метров. Строители взяли за основу бетон и местные горные породы, богатые минералами. В декоре использовались бронзовые детали. Дизайн разрабатывался с помощью специального программного обеспечения. Кроме того, архитекторы сотрудничали с инженерами-акустиками, что бы создать идеальные условия для живой музыки.
Chapel of Sound вмещает:
- полуоткрытый амфитеатр;
- открытую сцену;
- несколько винтовых лестниц, ведущих к смотровым площадкам, в частности – на крыше, откуда открывается вид на Великую Китайскую стену.
Неповторимый концертный зал Chapel of Sound / Фото Джонатан Лейонхуфвуд