Хмарочос спроєктований австралійською компанією Fender Katsalidis. Загальна вартість проєкту складає 1,5 мільярда доларів. Об'єкт мають здати в експлуатацію наприкінці 2022 року.

Цікаво Єднання з природою: у Китаї побудували концертний зал посеред гір

Так, вежа посідає впевнену другу позицію у рейтингу найвищих хмарочосів світу. Споруда випередила Шанхайську вежу (632 метра), однак поступилася легендарній Бурдж Халіфа (828 метрів).

Хмарочос Merdeka 118 / Фото Fender Katsalidis

Що ще відомо про Merdeka 118

має візерунчастий скляний фасад, натхненний малазійським мистецтвом та ремеслами;

внутрішня площа вежі становить приблизно 288 тисяч квадратних метрів;

передбачені офісні приміщення, готель Park Hyatt, торговельний центр, оглядовий майданчик та елітні апартаменти.

"Ми неймовірно пишаємося тим, що зробили свій внесок у створення цієї будівлі та безлічі громадських об'єктів, які збагачують одне з найбільш значущих у культурному аспекті місць у Малайзії", – відзначив Карл Фендер, партнер-засновник Fender Katsalidis.