Изобретателем многоступенчатой ракеты считают польского военного инженера Казимира Семеновича. Однако найденные рукописи Конрада Хааса указывают на то, что изобретение было придумано гораздо раньше.

В 1961 году профессор Бухарестского университета сделал удивительное открытие в архиве города Сибиу, в Румынии. Это была рукопись длиной примерно 450 страниц, заполненная чертежами и техническими данными об артиллерии, баллистике, а также подробные описания многоступенчатых ракет.

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Создателем этого документа был выдающийся австрийский военный инженер Конрад Хаас. Интересно то, что свое изобретение он разработал в середине XVI века, то есть за 400 лет до того, как первая практическая многоступенчатая ракета полетела с полигона Белые пески в штате Нью-Мексико. Это событие произошло сразу после окончания Второй мировой войны.



Иллюстрация из рукописи Хааса / Фото Аmusing Рlanet

Многоступенчатая ракета Это летательный аппарат, который состоит из двух или больше механически соединенных ракет, называемых ступенями, которые разделяются в полете. Многоступенчатая ракета позволяет достичь скорости большей, чем каждая из ее ступеней в отдельности.

Что известно о Конраде Хаасе

Конрад Хаас родился в 1509 году в Дорнбахе, ныне – часть Вены, в немецкой семье из Баварии.

В 20 лет он переехал в Трансильванию, которая тогда была частью Австрийской империи, где начал служить под руководством императорской армии Габсбургов короля Фердинанда I.

В 1551 году Хаас был приглашен великим принцем Трансильвании Стивеном Баторе на Германштадт (ныне румынский город Сибиу), где стал командиром артиллерийских казарм и инженером по вооружению.

Считается, что там он начал писать древнейший европейский справочник ракетостроения. Это работа, написанная на немецком языке. Ее название переводится "Как вы должны сделать довольно хорошую ракету, которая может путешествовать (двигаться в высоту (небеса)", и касается она новаторской технологии вооружения, включая принцип многоступенчатых ракет.

Кого считают изобретателем ракеты

До открытия работы Хааса первое описание многоступенчатой ракеты приписывали Казимиру Семеновичу, польскому специалисту по артиллерии. Книга Семеновича содержит 23 иллюстрации из медных пластин чрезвычайно высокого качества. Учитывая время, в котором он жил, это демонстрирует тщательное внимание к деталям.

Многие иллюстрации подозрительно похожи на иллюстрации Хааса, включая многоступенчатую ракету и дельта-плавники. Это заставляет задуматься: Семенович тиражировал работу Хааса и подавал как собственную, или два человека просто одинаково мыслили.



Иллюстрации многоступенчатой ракеты Хааса / Фото Аmusing Рlanet

Что общего в обоих изобретениях

В иллюстрациях методов построения ракет оба автора описывают цилиндрическую тяговую камеру, заполненную порошковым топливом, с коническим отверстием для постепенного увеличения площади горения. Эта конструкция до сих пор используется в современных ракетах.

Также ракеты оснащены очень современной форсункой с зоной расхождения в форме колокола.



Иллюстрации многоступенчатой ракеты Семеновича / Фото Аmusing Рlanet

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Однако в обеих конструкциях отсутствуют какие-либо средства для стабилизации полета. Запуск должен был осуществляться с помощью палки или дельта-плавников. Это свидетельствует о том, что поэтапная конструкция горения была лишь концепцией, а не фактической инструкцией по строительству.

Но мой совет – больше мира и никакой войны. Винтовки оставляют под крышей, пулю не выстреливают, порох не сжигают мокрым. Поэтому князь сохранял свои деньги, оружейник – свою жизнь,

– написал Конрад Хаас.

Такое завещание он оставил в последнем абзаце своей главы о военном использовании ракет.