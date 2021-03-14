Винахідником багатоступеневої ракети вважають польського військового інженера Казимира Семеновича. Однак знайдені рукописи Конрада Хааса вказують на те, що винахід був зроблений набагато раніше.

У 1961 році професор Бухарестського університету зробив дивовижне відкриття в архіві міста Сібіу, що в Румунії. Це був рукопис довжиною приблизно 450 сторінок, заповнений кресленнями і технічними даними про артилерію, балістику, а також докладні описи багатоступеневих ракет.

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Творцем цього документа був видатний австрійський військовий інженер Конрад Хаас. Цікаво те, що свій винахід він розробив в середині ХVІ століття, тобто за 400 років до того, як перша практична багатоступенева ракета полетіла з полігону Білі піски в штаті Нью-Мексико. Ця подія сталася відразу після закінчення Другої світової війни.



Ілюстрація з рукопису Хааса / Фото Аmusing Рlanet

Багатоступенева ракета Це літальний апарат, що складається з двох або більше механічно з'єднаних ракет, які називаються ступенями, що розділяються в польоті. Багатоступенева ракета дозволяє досягти швидкості більшої, ніж кожна з її ступенів окремо.

Що відомо про Конрада Хааса

Конрад Хаас народився в 1509 році в Дорнбаху, нині – частина Відня, в німецькій родині з Баварії.

У 20 років він переїхав до Трансільванії, яка тоді була частиною Австрійської імперії, де почав служити під керівництвом імператорської армії Габсбургів короля Фердинанда I.

У 1551 році Хаас був запрошений великим принцом Трансільванії Стівеном Баторі на Германштадт (нині румунське місто Сібіу), де став командиром артилерійських казарм та інженером з озброєння.

Вважається, що там він почав писати найдавніший європейський довідник ракетобудування. Ця робота, написана німецькою мовою. Її назва перекладається "Як ви повинні зробити досить гарну ракету, яка може подорожувати (рухатись у висоту (небеса)" і стосується вона новаторської технології озброєння, включаючи принцип багатоступеневих ракет.

Кого вважають винахідником ракети

До відкриття роботи Хааса перший опис багатоступінчастої ракети приписували Казімежу Семеновичу, польському спеціалісту з артилерії. Книга Семеновича містить 23 ілюстрації з мідних пластин надзвичайно високої якості. Зважаючи на час, в якому він жив, це демонструє ретельну увагу до деталей.

Багато ілюстрацій підозріло подібні до ілюстрацій Хааса, включаючи багатоступеневу ракету та дельта-плавники. Це змушує замислитися, чи просто Семенович тиражував роботу Хааса і подавав як власну, чи двоє людей просто однаково мислили.



Ілюстрації багатоступеневої ракети Хааса / Фото Аmusing Рlanet

Що спільного в обох винаходах

В ілюстраціях методів побудови ракет обидва автори описують циліндричну тягову камеру, заповнену порошковим паливом, з конічним отвором для поступового збільшення площі горіння. Ця конструкція досі використовується в сучасних ракетах.

Також ракети оснащені дуже сучасною форсункою із зоною розбіжності у формі дзвона.



Ілюстрації багатоступеневої ракети Семеновича / Фото Аmusing Рlanet

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Однак в обох конструкціях відсутні будь-які засоби для стабілізації польоту. Запуск мав здійснюватися за допомогою палиці чи дельта-плавників. Це свідчить про те, що поетапна конструкція горіння була лише концепцією, а не фактичною інструкцією з будівництва.

Але моя порада – більше миру і ніякої війни. Гвинтівки залишають під дахом, кулю не вистрілюють, порох не спалюють мокрим. Тому князь зберігав свої гроші, зброяр – своє життя,

– написав Конрад Хаас.

Такий заповіт він залишив в останньому абзаці свого розділу про військове використання ракет.