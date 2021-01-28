На крыше Херсонского государственного университета готовятся установить солнечную електростанцию. Ее мощность достигнет 50 киловатт-часов.

Источник: "Голос Украины"

Солнечные панели появятся на крыше здания актового зала университета. Их заказали для учебного заведения в рамках инициативы "ЕкоХДУ".

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Как будут использовать энергию

Перед установкой панелей уже провели необходимую экспертизу. Она подтвердила, что здание актового зала выдержит такую ​​нагрузку. Поэтому ввести СЭС в эксплуатацию могут уже в 2021 году.

Интересно! Реализация первого этапа программы "ЕкоХДУ" обойдется в около 700 тысяч гривен. По предварительным прогнозам, проект окупится уже через 4 года.

Электроэнергию, генерировать солнечная станция, будут использовать для нужд университетского актового зала, например – для питания кондиционеров.

Кроме этого – для нужд библиотеки с коворкинг-центром и бассейна. Излишки электроэнергии пойдут на энергоснабжение студенческого общежития № 3.

Кто будет финансировать проект

Заметим, что университет частично покроет установки солнечных панелей. Кроме этого, намерены привлечь грантовые деньги и получить финансирование от города.

Ежегодно наш университет перечисляет в местные бюджеты налогов на 13,5 миллиона гривен. Было бы справедливо, если бы хотя бы 10% из этих сумм возвращались в ХГУ как партнерское финансирование,

– отметил Александр Спиваковский, ректор.

В Херсонском государственном университете также рассказали о планах на будущее. В частности, со временем там планируют полностью перейти на "зеленую энергию".