На даху Херсонського університету з'явиться сонячна станція: що відомо
На даху Херсонського державного університету готуються встановити сонячну електростанцію. Її потужність сягатиме 50 кіловат-годин.
Джерело: "Голос України"
Сонячні панелі з'являться на даху будівлі актового залу університету. Їх замовили для навчального закладу у рамках ініціативи "ЕкоХДУ".
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Як використовуватимуть енергію
Перед встановленням панелей вже провели необхідну експертизу. Вона підтвердила, що будівля актового залу витримає таке навантаження. Тож ввести СЕС в експлуатацію можуть вже у 2021 році.
Електроенергію, яку генеруватиме сонячна станція, будуть використовувати для потреб університетського актового залу, наприклад – для живлення кондиціонерів.
Крім цього – для потреб бібліотеки з коворкінг-центром та басейну. Натомість надлишки електроенергії спрямують на енергопостачання студентського гуртожитку № 3.
Хто фінансуватиме проєкт
Зауважимо, що університет частково покриє встановлення сонячних панелей. Крім цього, мають намір залучити грантові гроші та отримати фінансування від міста.
Щороку наш університет перераховує у місцеві бюджети податків на 13,5 мільйона гривень. Було б справедливо, якби хоча б 10% з цих сум поверталися у ХДУ як партнерське фінансування,
– зазначив Олександр Співаковський, ректор.
В Херсонському державному університеті також розповіли про плани на майбутнє. Зокрема, з часом там планують повністю перейти на "зелену енергію".
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