В Харькове после реконструкции открыли первую часть бульвара Юрьева с крупнейшим в стране урбан-парком с современными локациями для различных видов спорта и активного отдыха.

В парке создали новые аллеи, обустроили скамейки для отдыха, установили игровую площадку для детей и запустили фонтан с функцией ночной подсветки. Об этом сообщает пресс служба городского совета.

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Отмечается, что следующим этапом реконструкции будет ремонт пешеходной дороги вдоль магазинов, что простирается на 1 км. Так, уже в следующем году планируют завершить комплексное благоустройство бульвара, а также – представить обновленный парк Победы, "Зеленая роща" и сквер возле ДК ХЭМЗ.

Единственный в Украине

Новый урбан-парк – пока единственный подобный в Украине. Он состоит из семи локаций: стритбол, панна-корт для уличного футбола, стритворкаут, корт для уличного футбола 3х3, скейт-парк, паркур-трасса и памп-трек. В урбан-парке планируют проводить соревнования национального и международного уровней.

Здесь связаны друг с другом практически все виды уличных культур. Все продумано – от навигации до экологичности. Покрытие везли из Европы, потому что в Украине такие не производят. Каждая локация проектировалась людьми, которые этим занимаются. Паркур-трасса – паркур-атлетами, стрибольний корт – Украинской стритбольного лигой, стрит-воркаут – командой "Barstylers", – рассказал основатель платформы развития уличных культур города Харькова "Street Culture" Егор Матюхин.

Фото: Street Culture

Столица урбан-культуры

На сегодня в Харькове уже открыли три урбан-парка: на бульваре Юрьева, в Молодежном парке и Холодногорском сквере. Цель – построить парки для уличных культур в каждом районе города, а также открыть урбан-центр и урбан-кемп. В следующем году планируют представить урбан-пространство в парке Победы: оно будет вмещать 12 спортивных локаций, а также граффити-спот, скалодромы и прочее.

Добавим, совместными усилиями "Street Culture" и городского совета в городе ежегодно проводят более 25 фестивалей и чемпионатов. Харьков, возможно, единственный город на территории постсоветского пространства, где уже пять лет успешно работает программа развития уличных культур.