У Харкові після реконструкції відкрили першу частину бульвару Юр’єва з найбільшим в країні урбан-парком з сучасними локаціями для різних видів спорту та активного відпочинку.

У парку створили новітні алеї, облаштували лавки для відпочинку, встановили ігровий майданчик для дітей та запустили фонтан з функцією нічного підсвічування. Про це повідомляє пресслужба міської ради.

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Зазначається, що наступним етапом реконструкції буде ремонт пішохідної дороги уздовж магазинів, що простягається на 1 км. Так, вже наступного року планують завершити комплексний благоустрій бульвару, а також – представити оновлений парк Перемоги, "Зелений гай" та сквер біля БК ХЕМЗ.

Єдиний в Україні

Новий урбан-парк – наразі єдиний подібний в Україні. Він складається з семи локацій: стрітбол, панна-корт для вуличного футболу, стрітворкаут, корт для вуличного футболу 3х3, скейт-парк, паркур-траса та памп-трек. В урбан-парку планують проводити змагання національного та міжнародного рівнів.

Тут пов’язані один з одним практично всі види вуличних культур. Все продумано – від навігації до екологічності. Покриття везли з Європи, тому що в Україні такі не виробляють. Кожна локація проєктувалася людьми, які цим займаються. Паркур-траса – паркур-атлетами, стрібольний корт – Українською стрітбольною лігою, стріт-воркаут – командою "Barstylers", – розповів засновник платформи розвитку вуличних культур міста Харкова "Street Culture" Єгор Матюхін.

Фото: Street Culture

Столиця урбан-культури

Наразі у Харкові вже відкрили три урбан-парки: на бульварі Юр’єва, у Молодіжному парку і Холодногірському сквері. Мета – побудувати парки для вуличних культур в кожному районі міста, а також відкрити урбан-центр та урбан-кемп. Наступного року планують представити урбан-простір в парку Перемоги: він вміщуватиме 12 спортивних локацій, а також графіті-спот, скеледроми та інше.

Додамо, спільними зусиллями "Street Culture" та міської ради у місті щорічно проводять понад 25 фестивалів і чемпіонатів. Харків, можливо, єдине місто на території пострадянського простору, де вже п'ять років успішно працює програма розвитку вуличних культур.