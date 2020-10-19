У Харкові відкрили найбільший урбан-парк в Україні: як він виглядає
У Харкові після реконструкції відкрили першу частину бульвару Юр’єва з найбільшим в країні урбан-парком з сучасними локаціями для різних видів спорту та активного відпочинку.
У парку створили новітні алеї, облаштували лавки для відпочинку, встановили ігровий майданчик для дітей та запустили фонтан з функцією нічного підсвічування. Про це повідомляє пресслужба міської ради.
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Зазначається, що наступним етапом реконструкції буде ремонт пішохідної дороги уздовж магазинів, що простягається на 1 км. Так, вже наступного року планують завершити комплексний благоустрій бульвару, а також – представити оновлений парк Перемоги, "Зелений гай" та сквер біля БК ХЕМЗ.
Єдиний в Україні
Новий урбан-парк – наразі єдиний подібний в Україні. Він складається з семи локацій: стрітбол, панна-корт для вуличного футболу, стрітворкаут, корт для вуличного футболу 3х3, скейт-парк, паркур-траса та памп-трек. В урбан-парку планують проводити змагання національного та міжнародного рівнів.
Тут пов’язані один з одним практично всі види вуличних культур. Все продумано – від навігації до екологічності. Покриття везли з Європи, тому що в Україні такі не виробляють. Кожна локація проєктувалася людьми, які цим займаються. Паркур-траса – паркур-атлетами, стрібольний корт – Українською стрітбольною лігою, стріт-воркаут – командою "Barstylers", – розповів засновник платформи розвитку вуличних культур міста Харкова "Street Culture" Єгор Матюхін.
Фото: Street Culture
Столиця урбан-культури
Наразі у Харкові вже відкрили три урбан-парки: на бульварі Юр’єва, у Молодіжному парку і Холодногірському сквері. Мета – побудувати парки для вуличних культур в кожному районі міста, а також відкрити урбан-центр та урбан-кемп. Наступного року планують представити урбан-простір в парку Перемоги: він вміщуватиме 12 спортивних локацій, а також графіті-спот, скеледроми та інше.
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