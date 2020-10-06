В Амстердаме создали специальный стул для работы на удаленке: как он выглядит
Нидерландская студия дизайна Waarmakers представила новое решение – стол, который можно использовать как подставку под ноутбук для работы стоя. Он предназначен для того, чтобы сделать удаленную работу более гибкой и удобной. Ingrid изготавливают по индивидуальному заказу.
Главная идея Waarmakers заключается в том, что у стула Ingrid нет спинки. Так, за час использования человек устанет и начнет сутулиться – это заставит его встать, подвигаться и размять мышцы.
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Есть несколько способов, что бы получить Ingrid:
- Скачать бесплатный чертёж и создать стул вручную с помощью лазерного резака.
- Измерить высоту локтей в положении сидя и стоя, а Waarmakers изготовит необходимые детали за 200 долларов.
- Приобрести готовый Ingrid, созданный по индивидуальному заказу за 500 долларов.
После пандемии мы довольно быстро поняли, что мебель для работы на дому также должна функционировать и после рабочего дня. Не думайте об этом только как о вашем офисном стуле или столе для работы стоя. Это может быть также ступенчатый стул, корзина с фруктами или что угодно, в зависимости от времени суток, – отмечают разработчики.