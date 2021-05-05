Kroger начнет доставлять детские товары, лекарства, продающиеся без рецепта, и товары для пикника весом около 2,3 килограмма. Тестовые посылки будут "вылетать" из магазина в Сентервилле, штат Огайо.

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Детали

На официальном сайте Kroger Drone Delivery отмечается, что компания получила одобрение Федерального управления гражданской авиации США. Дроны будут доставлять заказ непосредственно по адресу клиента, а также – в парки или на пляжи. Для этого пользователю нужно изменить пункт назначения с помощью смартфона.

Кроме того, Kroger разрабатывает комплексные предложения, которые соответствуют ограничениям размера и веса летательных аппаратов Drone Express. К примеру: пакет для ухода за младенцами с салфетками и смесями, пакет с безрецептурными лекарствами и жидкостями, а также комплект "S'mores" с крекерами, зефиром и шоколадом. Kroger заявляет, что заказы могут быть доставлены в течение 15 минут.

Kroger будет доставлять товары дронами / Фото Kroger

Автономные беспилотники имеют неограниченный потенциал для улучшения повседневной жизни, и наша технология открывает путь к безопасным, экологически чистым поставкам. Возможности безграничны – мы можем позволить клиентам Kroger отправлять куриный суп больному другу или быстро получить доставку оливкового масла, если оно закончится во время приготовления обеда,

– сказала технический директор Kroger Бет Флиппи.

Тестовые полеты начнутся на этой неделе в Сентервилле. Рейсы будут осуществляться с передвижного центра управления, а дополнительный мониторинг операторами будет происходить за пределами площадки. Вторую пилотную программу намерены запустить этим летом в Калифорнии.