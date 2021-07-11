Это – изобретение профессора южнокорейского университета Чо Дже-Она. В этом унитазе установлен специальный вакуум.

Интересно Итальянцы создают настольные лампы из шкурок апельсина: как выглядят – фото

Он забирает экскременты, не используя при этом воду. Дальше – отправляет их в специальный подземный резервуар. После этого в работу идут микроорганизмы, которые превращают отходы в углеводород и метан.

Обратите внимание! Пока инновационный унитаз уже можно использовать в качестве источника энергии для газовой плиты или котла для нагрева воды.

Сходил в туалет – получай 10 монет

Чо придумал виртуальную валюту под названием Ggool, что в переводе с корейского означает "мед". Если студент университета воспользовался унитазом, он получает за это 10 монет. За них можно приобрести различные товары: начиная с кофе лапши, и к фруктам и даже книгам.

Автоматизированная уборная во Львове