Это – изобретение профессора южнокорейского университета Чо Дже-Она. В этом унитазе установлен специальный вакуум.
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Он забирает экскременты, не используя при этом воду. Дальше – отправляет их в специальный подземный резервуар. После этого в работу идут микроорганизмы, которые превращают отходы в углеводород и метан.
Сходил в туалет – получай 10 монет
Чо придумал виртуальную валюту под названием Ggool, что в переводе с корейского означает "мед". Если студент университета воспользовался унитазом, он получает за это 10 монет. За них можно приобрести различные товары: начиная с кофе лапши, и к фруктам и даже книгам.
Автоматизированная уборная во Львове
- К слову, во Львове на проспекте Свободы планируют установить первую модульную уборную. Она не требует персонала, который бы ее обслуживание, ведь будет полностью автоматизированной.
- Общая стоимость пилотного проекта достигнет 4 миллионов гривен. Уборная будет полностью инклюзивной. Воспользоваться ею можно будет, совершив оплату наличными или банковской карточкой.