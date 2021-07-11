Це – винахід професор південнокорейського університету Чо Дже-Вона. У цьому унітазі встановлений спеціальний вакуум.

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Він забирає екскременти, не використовуючи при цьому воду. Далі – відправляє їх до спеціального підземного резервуара. Після цього в роботу йдуть мікроорганізми, які перетворюють відходи на вуглеводень та метан.

Зверніть увагу! Поки що інноваційний унітаз вже можна використовувати як джерело енергії для газової плити чи котла для нагрівання води.

Сходив у туалет – отримуй 10 монет

Чо придумав віртуальну валюту під назвою Ggool, що у перекладі з корейської означає "мед". Якщо студент університету скористався унітазом, він отримує за це 10 монет. За них можна придбати різні товари: починаючи з кави до локшини, й до фруктів та навіть книг.

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