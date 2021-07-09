Компания разработала альтернативный метод переработки отходов цитрусовых. В то же время сама лампа имеет аромат, похожий на печенье из апельсинов.

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Как изготавливают лампы

Перед началом процесса, кожуру апельсинов просушивают. После этого ее измельчают в порошок и смешивают с биополимером из растительных крахмалов. Из полученного материала формируют нить, которой заправляют 3D-принтер. Далее устройство по спирали печатает корпус светильника. Наконец, остается лишь вкрутить лампочку и зафиксировать шнур питания.



Такой вид имеет корпус светильника / Фото Krill Design



Экологичное решение от итальянских разработчиков / Фото Krill Design

Каждый светильник – уникальный

Чтобы изготовить одну такую "цитрусовую" лампу, нужно только 2 или 3 сицилийских апельсина. Каждый светильник уникален, ведь нет плодов с абсолютно одинаковыми цветами.

Обратите внимание! Инновационный материал итальянцы планируют использовать и для изготовления других устройств. Например, уже задумались о журнальных столиках из кофейной гущи.

Сейчас в Krill Design ищут инвесторов и собирают деньги через краудфандинговую платформу, чтобы начать массовое производство экологических ламп.